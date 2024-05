Taimekahjustajate monitooring aitab taimekaitsetöid planeerida

Rannu Seeme OÜ juht Madis Ajaots teab, et METKi taimekahjustajate monitooring on põllumehele vajalik. Tema sõnul aitab see põllumeest ühtlasi teadusele lähemale tuua.

Põllumehel on endal keeruline monitooringut teha, sest kõiki uusi taimehaiguseid ja -kahjureid ei ole võimalik tunda. Samas on monitooringu tegemine enne taimekaitsetöid PRIA põlluraamatu täitmiseks vajalik. Tööde planeerimiseks on vaja teada, millal kahjustajaid piirkonda oodata on ning METKi kogu Eestit hõlmav taimekahjustajate monitooring annab sellest hea ülevaate. Kiiduväärt on, et kogu info saab Whatsapp’i grupist kiirelt kätte," räägib Ajaots.