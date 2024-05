Maaülikooli teadlased võitlevad katku levitavate võõrvähkidega

Sissetulekuteede analüüs koostati kümnele liigile, kellest roostevähile ja päikeseahvenale on Eesti kliima ellujäämiseks ja paljunemiseks sobiv. Õnneks ei ole need liigid veel Eestisse jõudnud, kuid teadlikkuse tõstmine võõrliikide ohtudest vajab jätkuvat tähelepanu.

Vähi võõrliike on leitud kahekümneühest veekogust üle Eesti. Lisaks jõevähile, kes on Eestis põliseks liigiks, on meie vetes kanda kinnitanud juba kolm Ameerika päritolu invasiivset vähi võõrliiki - signaalvähk, ogapõskne vähk ja marmorvähk, kelle peamine oht seisneb vähikatku levitamises, mis on kohalikele Euroopa vähiliikidele surmav. Lisaks avastati 2023. aasta sügisel Eestis ka neljas vähi võõrliik – kitsasõraline vähk, kes on küll Euroopa päritolu ja katku ei kanna, kuid on kohalikust jõevähist elujõulisem elupaiga konkurent.