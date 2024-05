Maaomanikud lähevad mai lõpus Toompeale meelt avaldama

Kümne aastaga on rangete looduskaitseliste piirangutega erametsade pindala Eestis ligi kahekordistunud. Sellises metsas ei tohi omanik mitte midagi teha, isegi endale küttepuud võtta – keelatud on igasugune majandustegevus. Hüvitised omanikule on aga sümboolsed ja jäänud 2008. aasta tasemele.

“Et meil on täna üldse on sellised eraomanikele kuuluvaid metsi, kus on midagi kaitsta, on põlvkondade jooksul tehtud vastutustundliku töö tulemus,” ütles Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ants Erik pressiteate vahendusel.