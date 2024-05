Sõeluuringule kutsutud naised saavad Türi Lillelaadal mammograafiabussi külastada

“Türi Lillelaata külastab igal aastal palju naisi, kellest suur osa kuulub rinnavähi sõeluuringu sihtrühma. Oma tervise eest hoolitsemine on väga oluline ning meil on hea meel, et saame naiste jaoks sõeluuringul osalemise veelgi lihtsamaks ja kättesaadavamaks muuta. Olen ka ise sel aastal rinnavähi sõeluuringu sihtrühmas ning kavatsen kindlasti lillelaada ajal mammobussi külastada,” sõnas Türi Lillelaada peakorraldaja Pille Marrandi.

Tervisekassa ootab sel aastal rinnavähi sõeluuringule ligi 104 000 naist vanuses 50–74 aastat. Kui varasemalt olid sõeluuringule oodatud vaid 50–68-aastased, siis tänavu laiendati sihtrühma ka 70- ja 74-aastastega. See tähendab, et sõeluuringule kutsutute hulka lisandus umbes 15 000 naist.

“Sõeluuring on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebusteta inimestele, sest varajases staadiumis vähk endast märku ei anna. sõeluuringu eesmärk on avastada vähk võimalikult vara, mil see veel endast märku ei anna. Varakult avastatud vähki on kergem ravida,” ütles Tervisekassa sõeluuringute teenusejuht Maria Suurna.