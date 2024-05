Põllumees sõnas BBC-le antud usutluses, et robotid on põllumajanduse tulevik: masinad võivad töötada kuni 30 tundi korraga ja häirivad ka vähem mulda.

Will Mumford on viiendat põlve põllumees ja ka isesõitvaid traktoreid tarniva ettevõtte tegevdirektor. „Sektor on sõltuvuses suurtest masinatest ja aja jooksul hakkab see kahjustama meie mulla struktuuri ja hävitama ka bioloogilist mitmekesisust. Need masinad on palju kergemad ja mulla suhtes palju õrnemad,” põhjendas ta.