Amet hoiatab: inimesed on ilma nii rahast kui kasvuhoonest

Nimelt on TTJA-le on laekunud lühikese ajaga 7 kaebust ettevõtte Katalana Trading OÜ suhtes. Kaebuste sisu kohaselt müüs kaupleja Facebooki kaudu kasvuhooneid ning võttis tarbijatelt 100% ettemaksu, kuid on jätnud kauba tarnimata ning tarbijatele raha tagastamata.