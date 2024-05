Looduskalender Taevased vikerkaarevärvi tuled

Aednike silmad on unehäguse: ikka ärkad koidu ajal, et vaadata, kas külmakraade teeb. Ja ikka teeb. Kui oled poole kolmeni läbisegi Eurovisiooni ja virmalisi vaadanud, siis unustad end ja päikesetõusul vaatad aknast, kuidas muru on taas valge ja loed tasapisi kahjud kokku.