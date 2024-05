ARVAMUSPLATS Mis seos on konkurentsieelisel ja rohe-eesmärkidel?

Kliimaeesmärkide täitmiseks on esmalt vajalik majanduslik edenemine ja konkurentsivõime tõus ning hea ettevõtluskeskkond. Konkurentsivõime puhul on oluline, et toidu hind on tarbijale vastuvõetav ning toidu tootmise keskkonna jalajälg on võimalikult väike. Lisaks ei saa eraldi vaadata majanduslikku edukust, keskkonnahoidu ja rohelist mõtteviisi, sest need kõik on põllumehe jaoks juba pikka aega olulised olnud.