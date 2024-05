Fotod: Luige kevadlaadal sai vasikale pai teha

„Täna on meil väljas kõik veiste piimatõud, mida Eestis kasvatatakse ja suur hulk lihatõugu veiseid. Lisaks on siin kaks jõudluskatse läbi teinud pulli, kes leidsid oksjonilt endale omanikud ja sõidavad pärast näitust uude koju. Piimatõugudest on meil esindatud holstein, Eesti punane ja Eesti maakarja tõug,“ rääkis ETKÜ juhatuse esimees Tanel-Taavi Bulitko.

Luige baas on juba 70-ndate lõpus ehitatud loomade näitamiseks ja ekspordiks. Bulitko ütles, et Luige on olnud ühistule läbi ajaloo oluline paik, kuna siit algas parima veise valimise tradistsioon Vissi. Kuigi siin enam parimat veist ei valita ja see üritus läks hiljem üle Ülenurme, on siin säilinud loomade näituse pikk tradistsioon.