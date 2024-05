Paras aeg arbuusi seemned mulda pista

Kel soov ise arbuusi ja melonit kasvatada, siis teadku, et käes on viimane sobiv aeg seemned mulda pista. Loomulikult võib arbuusi- ja meloniistikuid ka turult osta. Viimaste aastatega aina paisuv arbuusikasvatajate hulk tõestab, et sobiva sordi valikul õnnestub päris korralikku saaki kasvatada. Mõned nipid siiski on, mida eirata ei tasu.