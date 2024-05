Rõõmustav uudis: armastatud mahetooted ei kaogi letilt, Pajumäe otsustas jätkata

Pajumäe, Eesti tuntumaid väikeseid mahetalusid, andis veebruaris teada, et plaanib mai lõpus oma tootmise sulgeda. Pärast teadet talu tabanud toetavate telefonikõnede ja kirjade tuules otsustas talu peremees Viljar Veidenberg teha veel ühe katse – tarbijale tähendab see aga armastatud toodete puhul keskmiselt umbes 50-protsendilist hinnatõusu.

«Oleme väga tänulikud, et inimesed sellise mõnes mõttes uskumatu hinnahüppega kaasa on tulnud ja endiselt hindavad Pajumäe toodangut. Ja meie loomulikult tahame neid tooteid pakkuda. Väga tore, et saame koos edasi minna,» rõõmustas Viljar Veidenberg.