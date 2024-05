Talirapsi kahjustused teevad põllumeeste rahakotti suure augu

Otepää kandis teraviljakasvatusega tegeleva Rande Agro juht Kaspar Veskus sõnas, et talirapsist hävis tänavuse talvega üle poole. „Kahju on muidugi suur, sest maa tuleb topelt harida,” märkis ta. Maaharimise hektar koos seemne, väetise ja taimekaitsevahendite ostuga maksab põllumehele üsna palju. Kas saagist piisab kulude katmiseks, seda Veskus ei tea. Usk sellesse on kadumas.

„Pole usutav, sest rapsi hind ei tõuse ealeski nii kõrgeks, et ta kõik tehtud kulud kataks. Kolmandat aastat oleme piirkond, kus nii talirapsi kui ka taliodra talvekahjud on suured, lisaks veel suvised põuad,” kõneles ta üsna rusutud häälel ja lisas, et nii madalaid saake pole nad 30-aastase tegutsemisaja jooksul saanud. „Nõutuks teeb seegi, et valitsus ei pidanud seda veel kriisitoetuse vääriliseks,” märkis ta.