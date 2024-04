Poed on valmis puurivabade kanade munadele üle minema, tootjad aga mitte

Mering nentis, et Eesti munatootjad on lähiriikide munatootjatest maha jäänud puuridest loobumise üleminekul, nii on turul palju teiste riikide puurivabakana mune, et tarbijate aina suurenevat nõudlust rahuldada. „Ka poliitikud on seetõttu kõrgelt motiveeritud toetamaks puurispidamise keelustamist. Neil on soov aidata kohalikke munatootjaid turumuudatuste järgi kohanduma ning et kohalik munatootmine veelgi ei väheneks. Tööd aga jagub, et see otsus ka reaalselt sünniks ja seaduseks muutuks,” lausus ta.