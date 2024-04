Nädala mõte: veel üks minister?

Kallas tunnistas, et jäi paljudele visiidi võlgu ega jõudnud igasse omavalitsusse ja ettevõttesse, kuhu teda kutsuti. Ja valdkonna esindajad sooviks kindlasti tihedamat kontakti. „Soovitan käia, käia, käia!” andis ta esmaspäeval ametisse astuvale Piret Hartmanile soovituse, et sisulist kontakti hoida on väga vajalik. Tööpõld, mida künda, on aga endiselt sama lai kui Kallasel. Ja tunde nädalas sama palju.