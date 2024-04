Laia haardega mess vahendas tarka rauda ja tehnikat

OÜ AgroFort juhataja Väino Kivila on puudunud vaid paarilt Maamessilt ja ta sõnas, et kuigi messi tuum on jäänud samaks ehk masinad vuntsitakse üles, uudisasjad pannakse välja, on muutunud see, mida messile otsima tullakse. „Nüüd on kõik juba enne messi teada: käiakse uurimas konkreetselt seda, mis huvitab. Messi algusajal uuriti iga asja detailselt palju rohkem ja vaadati iga asja nagu uut aiaväravat,” meenutas ta. Nüüdseks käivad põllumehed ka ise üle Euroopa messidel, võimalus on uurida internetistki ja nii on messile saabuv klient väga teadlik.