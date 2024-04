Kui palju kurja tegi ootamatu lumi põllumeestele?

Maaelu Teadmuskeskuse teadur Lea Narits sõnas, et kui ringi sõites vaadata talirapsipõlde, siis on seis üsna nukker ja seda just Kesk-Eestist allapoole liikudes. „Seal oli jaanuarikuine tuulekülm isegi alla –30 kraadi. Seal on talirapsi põllud üpris nukras seisus.”