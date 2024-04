Forklift – Ole naabrimehest kiirem

Forklift OÜ Maamessile kohale tulnud oma revolutsioonilise teleskooplaagriga. Ettevõtte müügijuht Carl kuusk tutvustab nende võimekust põllumajanduse sektoris, et nende teleskooplaadurid liiguvad 40km/h asemel 50km/h, mis on väga oluline võit igapäeva töös. Ajaline kokkuhoid on ka rahaline võit!