Hakki Pilke halumasin sobib nii kodukasutajale kui professionaalsele tootjale

Mobiilne halumasin Hakki Pilke Falcon 37 on Kalvi Krebsbachi sõnul on tegu uue lähenemisega - masinat on võimalik sõidumasina haakes transportida. Nii võib masina vedada metsa või naabrimehe juurde, kus aga vaja tööd teha. Masinaid saab käitada bensiini- ja elektrimootoriga ning ka traktorilt.

Järelveetav halumasin. FOTO: Foto: Sike Agri

Mobiilne halumasin Hakki Pilke Falcon 37

Hakki Pilke halumasinad Raven, Falcon ja 38Pro on nüüd saadaval mobiilsetena, mis on paigaldatud ratastega telikule. Masinaid saab käitada bensiini- ja elektrimootoriga ning ka traktorilt. Mobiilsed masinad sobivad kodukasutajale ja professionaalsele tootjale. Standardis on puude sisse- ja äraveo konveier koos prahieemaldiga. Masinatel on kiilrihmavaba hüdrauliline juhtimine ja seadmete hooldusvajadus on viidud miinimumini.