Teleskoopekskavaator Gradall XL3300R tootab ka madalates ja kitsaste oludes

Teleskoopekskavaator Gradall XL3300R on Adambergi sõnul on tegu väga multifunktsionaalse masinaga ja kasutada erinevaid lisaseadmeid, nagu giljotiin, kopp, silumisplaat, hüdrovasar, niiduk, haarats jne.

Kuigi masin on suur, on temaga mugav töötada kitsastes ja madalates oludes. "Eesti turul sobiks kasutamiseks raudtee- ja trassiehitusel, aga miks mitte ka metsameestel," sõnas ta.

Teleskoopekskavaator. FOTO: LooBerg Foto: Looberg

Teleskoopekskavaator, mis võimaldab kasutada erinevaid lisaseadmeid, nagu giljotiin, kopp, silumisplaat, hüdrovasar, niiduk, haarats jne. Suurim eelis on pikenev ja pööratav poom pikkusega kuni 14 meetrit. Masin sobib hästi töötama kitsastes ja madalates oludes. Messil esitletav masin on raudtee seadistuses, aga on võimalik tellida ka ratastega või roomikutega ning kasutada metsa ning kaeve- ja tõstetöödel.