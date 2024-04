Metsaveohaagis Farma T17 kohandub kliendi vajadustega

Metsaveohaagise Farma T17 puhul saab Uibo sõnul rääkida Lego-efektist: kõik on polditav, mistõttu saab haagist mugavalt kohandada just iga kliendi soove arvestades.

Fors MW edasimüüja, Voonamäe Grupp OÜ juhataja Tõnis Saarepuu täiendas, et klientide soovid lisavarustuse osas muutuvad, mistõttu on modulaarsus väga oluline. "Kui on tarvis veotiislit muuta või suuremat tõstukit, siis saab. Saab hiljem juurde või välja vahetada," kinnitas ta. "90% lisavarustusest on hiljem monteeritav."