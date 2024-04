Väetiselaotur Kubota DSX-W Geospread üllatab uuendustega

Väetiselaoturi Kubota DSX-W Geospreadi puhul on Suitso sõnul kõige olulisem on välja tuua, et väetise laotuskettad on varustatud kaheksa tugeva laotuslabaga, mis tagab eriti ühtlase väljakülviga. "Enamasti on turul levinud väetisekülvikute mudelid, kus ühel laotuskettal on kaks, mõningatel ka neli jaotuslaba," sõnas ta.