Multifunktsionaalset kallurhaagist Ferrel 135CD esmaesitleti Maamessil

Kallurhaagise Ferrel 135CD näol on Ruusmere sõnul tegu multifunktsionaalse abimehega, mida saab kasutada nii põllu- kui metsatöödel, tegu on Eesti oma toodanguga. Tõstuk Palms 5.87z, mis paistab silma kompaktsete transpordimõõtmetega, on Palmse Mehaanikakojas välja töötatud, ning käru on Ferreli toodang.