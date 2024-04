Maamessil nägi Eestis esimest korda konveierlindiga kivikoristit ELHO Scorpio 550 SF

Konveierlindiga kivikoristist ELHO Scorpio 550 SF rääkides tõi Kirspuu välja, et tänu konveierlindile on töö kiirem: ei pea punkrit tühjendama, vaid kivid saab korjata kokku haagisele.

Maamessil toimus kivikoristi esmaesitlus ja et Eesti põllumajandustootjate põllumassiivid on aina suuremad, sobiks kivikoristi Kirspuu sõnul kindlasti Eesti põldudele ning huvi on olnud suur. "Kiirendab oluliselt tööprotsessi," kinnitas ta.