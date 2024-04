Lägalaotur Farmet Strip-Till 8 Syncult hoiab kokku aega ja raha

Lägalaoturi Farmet Strip-Till 8 Syncult puhul on Kivila sõnul oluline välja tuua, et masinat kasutades võidetakse mitu töökäiku - ei ole vaja enne külvi teha lägalaotust, randaalida. "Kõik saab tehtud ühe töökäiguga," aitab see tema sõnul kokku hoida nii aega kui raha, samuti kulub vähem läga, sest väetis on paigutatud areneva taimejuurestiku alla, mitte kogu põllule.

Üle ja ümber ei saa põllumees ka süsinikust. "CO2 jalajälg on väiksem. Mulda häiritakse vähem," kinnitas ta ja lisas, et tärkavale taimele sobib ka see, et nii põldu vähem häirides jääb ka niiskust mulda rohkem.

Lägalaotur. FOTO: Foto: Agrofort Lägalaotur Farmet Strip-Till 8 Syncult Ribas-tehnoloogial väga täpselt läga paigutav laotur laia reavahega kultuuridele, nagu mais ja raps. Peamine eelis tavalaoturite ees on kokkuhoid tööajalt, -jõult ja kütuselt. Lisaks väärtusliku vedelsõnniku kokkuhoid, sest laotamine toimub vaid külviridade alla. Tulemuseks suurem saak, sest väetis on paigutatud areneva taimejuurestiku alla. Ribas-tehnoloogia puhul on CO2 emissioon tavaharimisest märksa väiksem.