Kahel eelneval aastal Tallinnas perede seas populaarsust kogunud kogupere suurüritus „Maa tuleb linna” talutoidu laat toimub ka sel aastal. Seekord toimub see Rõhu aias Tartumaal, kus leiab aset ka 69. Künni MM, mis toimub esimest korda Eestis, meelitades kohale ka rahvusvahelise publiku.

Laat on avatud 16.–17. augustil 2024 ja on loodud spetsiaalselt Eesti talutoidu tootjatele, andes neile võimaluse müüa oma saadusi ja toodangut otse tarbijatele. Üritusel on kohal ka pop-up talurestoranid, mis pakuvad külastajatele võimalust maitsta kohalikke hõrgutisi. Lisaks saavad lapsed ja pered veeta aega taluloomadega tutvudes ning osaleda mitmesugustes lõbusates ja harivates tegevustes, mis teevad sellest päevast meeldejääva elamuse kõigile.