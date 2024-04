Ta rääkis, et suunamudimine võtab küll põhitöö ehk põlluharimise kõrvalt palju aega, kuid pakub ka ohtralt rõõmu. “Mulle üllatavalt palju see kõnetab inimesi,” sõnas Soopalu.

Juba 12 aastat põllumehe leiba teeniv mees hakkas Instagrami vahendusel oma tegemisi jagama kahe aasta eest. “Varem jälgisin teisi põllumehi juutuubereid, see on väga huvitav. Ühel hetkel tundsin, et Eestis võiks ka keegi oma põllumajandustegevust jagada, et inimesed saaksid rohkem teadmisi ja kogemusi vahetada. Mõtlesin siis, et mis ikka, hakkan ise,” jutustas mees.”