Põllumajanduseriala lõpetanuid ootab hea palgaga töö

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli direktor Arnold Pastak rääkis, et noorte huvi põllumajanduserialde vastu on päris suur ja püsib stabiilsena. Praegu planeeritaks uut kutsekooli reformi, kus tahetakse rõhk panna põhikooli järgsele õppele. “Meie oleme vastu võtnud kõik, kes tulevad pärast põhikooli,” kinnitas ta.

Meelis Kall Luu metsanduskoolist räälis, et palju noori on huvitatud loodusest ja metsandusest. “Kui keegi täna mõtleb, et kas astuda gümnaasiumisse või mida eluga edasi teha, siis mina soovitan julgelt sammud Luua metsanduskooli poole seada,” julgustas ta.