Euroopa Komisjoni ettevõtluse peadirektoraadi asepeadirektor Maive Rute tõdes, et kui Euroopa Liidus põletatakse mahavõetud puidust umbes kolmandik, siis Eesti puhul on probleemiks, et riigist viiakse välja palju puitu sellele lisaväärtust andmata.

“Poliitiline raamistik, milles me toimime, on muutumas,” sõnas Rute ja selgitas, et tulevikus on eesmärgiks puitu rohkem taaskasutada. Puit kui ehitusmaterjal läheb rohkem hinda ja selle kasutamist ehituses hakatakse rohkem soosima. “Vanapaberit me oskame koguda ja taaskasutada, aga puiduga nii hästi ei ole, selleks pole õiget tehnoloogiat ja palju puitu läheb põletamiseks,” nentis Rute.