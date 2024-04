Haritava maaga tehti eelmisel aastal 1067 ostu-müügitehingut ning võrdluses 2022. aastaga on tehingute arv vähenenud neljandiku võrra. Tehingute koguväärtus moodustas 2023. aastal 80,5 miljonit eurot, mis tähendab, et aastaga on koguväärtus vähenenud 20,5 miljonit euro võrra.