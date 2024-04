Vastavale kokkuleppele jõudmine oli väga pikk ja keeruline tee. Kallas tõdes, et temal kui maapoisil oli selle vajalikkust ehk lihtsam mõista kui eluaeg linnas elanud inimesel. «Polnud lihtne seda valitsuses selgitada, aga hea, et valitsus tuli lõpuks kaasa,» sõnas Kallas ja kinnitas, et nüüd, kui valitsus jõudis tulubaasi ümberjaotamises kokkuleppele, saab ta riigikogus keskenduda sellele, et sealgi vajalikud sammud tehtud saaks ja uuest aastast muudatused kehtima hakkaks.