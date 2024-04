Eesti Maaülikooli teadusprorektori Rein Drenkhani sõnul on püsimine oma võtmevaldkondades juba aastaid esimese poolesaja seas, tunnistus maaülikooli teadustöö kõrgest tasemest ja inimeste pühendumisest.

„Sellisele kõrgele edetabelikohale ei ole võimalik saada juhuslikult, see on märk meie teadlaste ja õppejõudude järjepidevast, kvaliteeti, tulemusi ja koostööd väärtustavast tegutsemisest selle nimel, et luua uut ja ühiskonnale vajalikku teadmist nii põllumajanduses kui ka metsanduses,“ ütles Drenkhan.