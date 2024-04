Sel suvel tasub saartele sööma minna

Saarte elanikud on läbi sajandite säilitanud oskuse elada loodusega kooskõlas ja planeerida oma toidulauda selliselt, et jagub ka homseks. Kuna saarerahva toidukultuuri alustala on kala, siis on põlvest põlve edasi antud oskusi vilunult kala kuivatada, soolata ja suitsutada. Kohalike toiduaualt ei puudu Muhu leib Saaremaa võiga ja suitsukala. Saartele iseloomulik kadakane maik on leidnud oma koha nii siirupis, marmelaadis kui ka sinepis.

Saarte toidupiirkonna projektijuht Angela Nairis rääkis, et aasta toidupiirkonnaks kandideeriti selleks, et saarte kaasaegne toidukultuur Eestis rohkem pildile tuua. Saare maakonna kolm saart teevad omavahel tihedat koostööd, mistõttu on loomulik, et toidupiirkonna tiitlit taotleti üheskoos. Toidupiirkonna aasta on ühtlasi hea võimalus Ruhnu suuremalt pildile tuua, sest Ruhnu ja selle kohalik toidukultuur on paljudele tundmatud.