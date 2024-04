Maailma vanimad usuvad oliividesse

Vahemere maades on oliivid ülitähtsad põllumajandussaadused, sest nendeta oliiviõli ei tooda.

Viimaseta aga ei suudaks ilmselt toime tulla ei Vahemere maade ega ka Lähis-Ida köök. Kui luuvili on küps, on ta pikkus oksa küljes 1–2,5 cm ja värvus on roheline või lilla.