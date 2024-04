Kasvatage taimi, mida suhkru asemel tarvitada

Toidu või joogi magus maitse on mokka mööda paljudele, kuid magusaga ei või hea tervise nimel liialdada. Magus teeb paksuks – see on lause, mida oleme harjunud kuulma telerist-raadiost või lugema kirjasõnast, kui jutt käib liigsest magusate toodete tarbimisest. Seetõttu ongi tavalise roo- ja peedisuhkru kõrvale jõudnud meilegi mitmeid taimi ja taimseid saadusi, mis on küll sama magusad või suhkrust magusamadki veel, kuid mille tarbimine ei tee organismile liigse kaalu lisandumisega liiga.