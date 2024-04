Eestlane käib Mehhikos ja Uus-Meremaal kalal

Kui oskusi on, saab Mehhikos ka jalgupidi vees seistes kala püüda.

Üha enam reisipisikuga nakatunud eestimaalasi ei taha lihtsalt soojamaa rannas lebada või muuseumist kirikusse ja sealt mõne ausamba juurde jalutada, vaid otsivad aktiivsema puhkamise võimalusi. Üks selliseid on käia välismaal kalal. Kõige lihtsam on osta laevapilet ja sõita Ahvenamaale või Soome järvistusse. Väga populaarne sihtkoht on Norra.