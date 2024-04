Uus trend: aiaomanik läheb külalistega kasvuhoonesse vanni

Nutikaid lahendusi jagub

Liiva sõnul on see, et vannid on ühenduses koduse wifiga, muutunud eestlaste seas juba väga tavapäraseks. Ent populaarsust kogub ujumisspaa vannide trend, kus vann on veidi suurem ja sellel on vastuvooluseade, et selles saaks kohapeal ujuda. „See on justkui basseini ja välispaa vanni hübriidvann, mis hoiab kokku nii ruumi kui ka raha, sest kahte eraldi toodet pole vaja osta,” selgitas ta.