Lavastaja: ma olen põllumeeste suhtes väga kaitsev

Kultuuriinimene, põllumees ja õpetaja tahavad osa saada Riigikogus toimuvast „peost”. Kuidas see neil õnnestub ja mida nad võimule saades ette võtaks? Kuidas korra majja lööks?

Lavastaja Peep Maasiku sõnul on Temufi teatri poliitkomöödia koht, kus võiksid peeglisse vaadata nii poliitikud kui ka kogu Eesti rahvas.

„Ma tahaks tegelikult kõigile publikus pakkuda meeldivat õhtut, et koos naerda, aga samal ajal pakkuda ka mõtteainet selleks hetkeks, kui meie ümber tekib jälle palju ilusaid pilte ja numbreid ning tuleb hakata valikuid tegema,” sõnas ta.

Selleks lavastuseks on materjali kogunenud ilmselt pikema aja jooksul, aga mis oli see hetk, mil tundus, et nüüd tuleb see lavale tuua?