Juba iidsetest aegadest on meie maa olnud kuulus oliiviõli, mee, veini, oliivide, fetajuustu, nisu, rosinate ja rohkete muude toodete poolest, mida kasvatatakse või toodetakse nii iidsete kui ka tänapäevaste meetodite abil. Et päike paistab siin üheksa-kümme kuud aastas, on meil kerge kasvatada taimi väljas nende loomulikes tingimustes ning see annab meile eelise paljude teiste Euroopa riikide ees, kus neid kasvatatakse kasvuhoonetes. Me kõik teame kasvuhoonekultuuride puudusi.