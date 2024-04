„Talu toidab” toob talutoodangu ketikauplustesse

Kui enamasti töötavad ketikauplused põhimõttel, et ükskõik kus Eesti nurgas poodi astud, on kauplused kujundatud ja kaubavalik komplekteeritud nii, et klient suurt vahet ei tee, siis „Talu toidab” puhul on kõikides poodides kaubavalik erinev. Kõige suurem kauplus asub Haabersti Rimis, kust leiab kuni 120 tarnijalt tuhatkond erinevat toodet. Pisim pood asub aga Tartus Tuglase Rimis, kus on vaid kaks riiulit pluss külmik jookidega. Suurtootjate ja välismaist kaupa „Talu toidab” kauplustest ei leia. Pigem on tegu käsitöönduslikult valminud väga hea kvaliteedi ja isikupäraste toodetega.