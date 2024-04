„Meie oleme võrguvennad ja räime ei püüa,” ütles Häädemeeste külje all mere ääres ilutseva Nurmeotsa talu peremees rannakalur Margus Murulauk, ennetades küsimust kohe-kohe algava räimehooaja kohta. „Räime püütakse kakuamiga Tõstamaal, Lius ja Kihnus ja Pärnu lahe kandis.” Ta mainis, et kuigi on kalavaene aeg, siis mõne vimma ja ahvena ikka saab, kuigi vesi veel külm ja tuuled undavad valest suunast – kirdest ja kagust.