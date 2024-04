Tänavused messinaelad teevad nii põllu- kui metsatööd mugavamaks

Teleskoopekskavaator Gradall XL3300R Teleskoopekskavaator. FOTO: Foto: Looberg Teleskoopekskavaator, mis võimaldab kasutada erinevaid lisaseadmeid, nagu giljotiin, kopp, silumisplaat, hüdrovasar, niiduk, haarats jne. Suurim eelis on pikenev ja pööratav poom pikkusega kuni 14 meetrit. Masin sobib hästi töötama kitsastes ja madalates oludes. Messil esitletav masin on raudtee seadistuses, aga on võimalik tellida ka ratastega või roomikutega ning kasutada metsa ning kaeve- ja tõstetöödel. Maamessil: VP-58, LooBerg OÜ/Hyvinkään Tieluiska Oy

Mobiilne halumasin Hakki Pilke Falcon 37 Järelveetav halumasin. FOTO: Foto: Sike Agri Hakki Pilke halumasinad Raven, Falcon ja 38Pro on nüüd saadaval mobiilsetena, mis on paigaldatud ratastega telikule. Masinaid saab käitada bensiini- ja elektrimootoriga ning ka traktorilt. Mobiilsed masinad sobivad kodukasutajale ja professionaalsele tootjale. Standardis on puude sisse- ja äraveo konveier koos prahieemaldiga. Masinatel on kiilrihmavaba hüdrauliline juhtimine ja seadmete hooldusvajadus on viidud miinimumini. Maamessil: VP-116, Sike Agri OÜ

Järelveetav miniekskavaator EXA-750 Järelveetav miniekskavaator. FOTO: Foto: VÕidu Invest Võimas ja mitmekülgne järelveetav ekskavaator, mida saab hõlpsasti ühelt objektilt teisele transportida ATV või sõiduauto haakes. Ekskavaatori vedavad esirattad pakuvad suurepärast manööverdamisvõimet ja haarduvust igasugusel maastikul. Tänu kompaktsele disainile suudab EXA-750 liikuda ja töötada kitsastel aladel, kus suuremad ekskavaatorid ei saa. Maamessil: VP-516, Võidu Invest OÜ