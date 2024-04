Madis Pärtel: põllumaad ja loomade arvu kärpida plaanis pole

Kas rohepöördega seoses on plaanis hakata Eestis põllumajanduses mingit tegevust piirama, nagu näiteks Hollandis vähendatakse veiste arvu?

Tõsi, et Eestis on põllumajanduses heiteallikad põhiliselt veised – nii piima- kui lihaveised – ja sõnnikumajandus. Osas riikides on küll hakatud veisekarja vähendama, aga peab arvestama, et Hollandis on meiega sarnasel pinnal 20 korda rohkem piimaveiseid: meil

Veel on meil probleemiks turvasmuldade harimine, need on alad, mis on põllukultuuride all, kas siis on tegu aianduse või teraviljakasvatusega. On mõttekoht, kas peaksime ka seal midagi tegema.