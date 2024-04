Täna algab Maamess, Maa Elu on kohal

Nagu messikorraldaja Tartu Näitused oma pressiteates esile tõstis, on mess läbi aastate saavutanud tähtsa rolli nii ettevõtjate kui ka eraisikute seas. Esimesed tulevad kliendisuhteid looma ja hoidma ning teevad ehk mõne suurtehingugi, teisalt on meil aga kasvanud majaomanike hulk, kes aiatemaatika ja -tehnika vastu huvi tunnevad. Kindlasti ei saa unustada ka linnainimesi, kes saavad end Maamessi kaudu pisukeseks maalainele viia, ise linnast lahkumata, sest saab seal ju näha suuri masinaid, loomi ning koju viia heas koguses talutoitu.

Ka meie, Maa Elu jaoks on Maamess üks aasta suursündmusi, sest juba aastaid oleme otsesaadete vahendusel messimelu vahendanud nendeni, kes ise kohale tulla ei saa. Lisaks kohapealse melu vahendamise teeme Postimees Maa Elu stuudios ka põhjalikke intervjuusid sektori olulistel teemadel, kus sõna saavad oma ala eksperdid.

Selgi korral ootab ees mitu põnevat arutelu. Alustades juba sellest, et stuudiosse tuleb äsja ametist lahkunud regionaalminister Madis Kallas, kellega saame põhjalikult arutleda, miks selline otsus ning mis saab regionaalpoliitikast edasi.

Ent sel aastal võtame teemaks väga olulise, aga ka vastuolulise teema, milleks on puidu väärindamine. Puidu ja metsa teemal saaks teha terve saatesarja – palju on räägitud raiemahtudest ühe ja teise poole pealt, kuid tihti tundub, et teema emotsionaalsuse tõttu ei jõuta piisavalt rääkida puidu väärindamisest, mis on vähemalt sama oluline. Meie jätame emotsioonid tagaplaanile ning räägime oma ala asjatundjatega puidust kui kestlikust ehitusmaterjalist ja süsiniku sidujast.

Neil põllumeestel, kel taliviljapõllud harida, on kindlasti põnev kuulda, mida räägivad Maaelu Teadmuskeskuse teadurid põldude talvitumisest. Teadupoolest on paljud taliviljad hävinud ning põllud nõuavad uut külvi. See omakorda on aga lisakulu, pealegi pole seemetki õieti saada.

Põnevaid teemasid jagub Postimehe Maa Elu stuudios omajagu, ent leheruum on napp, et neid kõiki siin lahti seletada. Tänase ajalehe üheksandal küljel on näha meie TV-kava ning kõik uudised, otseülekanded ja ka järelvaadatavad intervjuud on kättesaadaval meie digilehes www.maaelu.ee.