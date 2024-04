Millal on parim aeg kartul mulda panna?

Seemet on Hamburgil müümiseks piisavalt. Tänavu kaheksat sorti. „Sortide valikul tuleb lähtuda kuldsest keskteest inimese ja traatusside maitse vahel, sest taimekaitsevahendite tööriistakohver on olematu, bioloogiline harimine komplitseeritud ja mehaanilisel harimisel piirangud,” selgitas ta. Nii on sorte, mis maitsevad hästi inimestele ja samas ka traatussidele, kasvatada keeruline. Et ussitanud kartuliga pole suurt midagi teha, tuleb kasvatada neid sorte, mida ussid vähem tahavad.