Eesti piimatööstust iseloomustab muu Euroopaga võrreldes see, et siin on kõrgeim tootlikkus, heade oskustega farmitöötajad ja suuremad farmid.

Siiski on Eestil kogu maailma toidutootmist arvestades väike osakaal. Meie farmides on 85 000 lehma ja meil on veidi üle 45 000 hektari haritavat põllumaad. Taanis on aga 565 000 ja Hollandis koguni 1 570 000 lehma, seejuures põllu- ja karjamaad on neil hektarites enam-vähem sama palju kui Eestis.