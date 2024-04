Eesti plaanib loobuda maa tootmisest kõrvalejätmise nõudest

Nendest ettepanekutest olulisim on võimalus loobuda maa tootmisest kõrvale jätmise nõudest, kui liikmesriik rakendab ökoala toetust. Eestis on ökoalade toetus olemas ja see võimaldab ühena esimestest rakendada muudatust juba 2024. aastast. Taotlejatele on toetusskeemiga liitumine vabatahtlik.