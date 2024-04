Siiski on Eesti kogu maailma toidu tootmist arvestades väikese osakaaluga. Meie farmides on 85 000 lehma ja siin on veidi üle 45 000 hektari haritavat põllumaad. Taanis on aga 565 000 ja Hollandis koguni 1 570 000 lehma, kusjuures põllu- ja karjamaad on neil hektarites sama palju kui Eestis.