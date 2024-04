Nädala mõte: mis mõtet on ääremaid linnainimese arvelt toetada?

Tallinna ümbruse vallajuhid kurdavad, kui halb on regionaalministeeriumi kava rikkamatelt omavalitsustelt raha vähemaks võtta ja see vaesematele jagada, suisa lasterikaste perede lisamaksuks nimetatakse, sest ääremaale, kuhu harjumaalaste raha tahetaks suunata, on jäänud elama valdavalt pensionärid ja lastega pered kolinud keskustesse.