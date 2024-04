Hea teada: Kas riigimetsas tohib enda tarbeks kasemahla varuda?

Küll aga tuleb seda tehes järgida reeglit, et püsivaid jälgi mahlavõtust ei tohi jääda, rõhutas RMK. Kasemahla võtmisel on oluline, et tikkad ainult ühe puu. Samuti tuleks meeles pidada, et eraviisiline oma pere tarbeks mahlavõtja ei pea RMK-le oma tegevusest teatama, kuid kui on soov võtta mahla voolikutega tööstuslikes kogustes ning müügiks, tuleb see enne kokku leppida.