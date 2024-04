Lumerohke talve järel on karta üraskirünnakuid ka männikutes

Eesti Maaülikooli metsateadlase Ivar Sibula sõnutsi oli pinnases ja tüvel koore all talvituvatele putukatele talv soodne: pikalt kestnud pakaselisi perioode oli vähe ja lumikate metsas piisavalt paks, et maapind jäi külmumata. Kõige enam mõjutab kuuse-kooreüraski arengut ning hilisemat arvukust siiski kevadise lendluse aegne ehk aprilli teise poole ja mai alguse ilm, samuti see, kas suvi tuleb põuane ja kuum või hoopis jahedamapoolne.